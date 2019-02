Un CRS défiguré à Morlaix après la manifestation des Gilets jaunes

Morlaix, France

Le syndicat Unité SGP FO, au sein de la police, s'impatiente. Alors que samedi l'acte 12 des Gilets jaunes se voulait un hommage aux tués et aux blessés et une dénonciation des violences policières, le syndicat veut dénoncer les violences qui visent les forces de l'ordre.

Le syndicat a publié dimanche un tweet avec la photo d'un CRS blessé au visage alors qu'il protégeait la sous-préfecture de Morlaix, lieu d'une manifestation régionale samedi. Le policier a perdu plusieurs dents après un jet de bouteille : "Ca l'a atteint de plein fouet, c'est passé sous la visière, ça lui a abîmé tout le côté gauche de la bouche", détaille Grégory Joron, secrétaire SGP Police chez les CRS. "Heureusement c'est une minorité de manifestants... si on peut appeler ça des manifestants ! Qui sont là essentiellement pour créer le chaos, s'en prendre aux forces de l'ordres, aux institutions."

Triste d’en arriver là :

Allo @LDH_Fr c’est pour le signalement 1

Morlaix ce jour. CRS défiguré + dents définitivement perdues + plaie ouverte et pts de suture.

vous demandez la fin des #ViolencesContreLesPoliciers ou sommes nous exclus de l’Humanité ? #ActeXIIpic.twitter.com/I9vqKLLaBq — Linda Kebbab (@LindaKebbab) February 2, 2019

Une manifestation pour dénoncer les violences policières ? "Pour les violences, il ne faut pas inverser la grille de lecture. On ne peut pas les opposer. On a des fonctionnaires de police qui sont là pour faire leur travail et de l'autre côté, des gens qui n'ont pas de règle, pas de code pénal, pas de déontologie, et qui s'en prennent aux collègues avec des bouteilles d'acide, d'alcool, des cocktails molotov, des pierres. Je n'oppose pas les violences, je rappelle qu'il y en là qui sont là pour faire leur travail et qui risquent leur intégrité physique pour le faire."

Quatre personnes ont été interpellées, toutes remises en liberté, "l’enquête continue", précisait le parquet de Brest dimanche soir. Pour l'instant rien ne permet d'incriminer les manifestants interpellés samedi dans les faits de violence