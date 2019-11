Un CRS toulousain jugé pour avoir jeté un pavé sur des gilets jaunes à Paris le 1er mai

Le 1er mai dernier, des violences avaient éclaté entre manifestants et policiers près de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris.

Jugé pour avoir lancé un pavé en direction de gilets jaunes le 1er mai à Paris, un policier toulousain comparaît ce jeudi 21 novembre, à partir de 13h30 à Paris pour violences volontaires. Depuis le début de cette fronde, les gilets jaunes dénoncent les violences policières. Sur plus de 200 enquêtes à Paris de la police des polices, c'est la première à donner lieu à un procès.

Une vidéo mais pas de partie civile

Ce brigadier de 44 ans, membre de la CRS 27 et basé à Toulouse-Rangeuil, comparait pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité. Sur une vidéo partagée plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux, on le voit lancer un projectile en direction de manifestants. La scène se déroule en face de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le 13e arrondissement de Paris, le 1er mai en fin d'après-midi. Les images ne montrent pas où a atterri le pavé et s'il a blessé quelqu'un. Aucune partie civile n'a d'ailleurs été constituée. En revanche, au même moment, le supérieur de ce brigadier a le visage en sang après avoir reçu un projectile en pleine tête. C'est une décision du procureur de Paris qui a conduit ce CRS devant le tribunal correctionnel sept mois après les faits. Un deuxième policier sera jugé en correctionnelle, toujours dans la capitale, le 19 décembre prochain, cette fois pour une gifle.