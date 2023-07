Un cycliste allemand recherché par les gendarmes du Vaucluse

Un appel à témoins est lancé sur la page Facebook des gendarmes du Vaucluse. Ils sont à la recherche d'un cycliste allemand disparu depuis ce dimanche 2 juin. Sa disparition a été signalée dans l'après-midi. Willi Gunter Kist était parti avec un groupe de Céreste (Alpes-de-Haute-Provence) pour rejoindre le Mourre Negre dans le Vaucluse. Mais à hauteur de la commune de Vitrolles-en-Luberon (Vaucluse), il s'est détaché du groupe et n'a pas été retrouvé depuis.

Les gendarmes communiquent donc des informations pour tenter de le retrouver. Cet homme est âgé de 62 ans et souffre d'une forme légère d'Alzheimer. Il roule sur un VTT électrique vert, jaune et noir. Il porte un casque noir, un haut noir, orange et blanc, un cuissard noir ainsi qu'un sac à dos noir. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à composer le 17.