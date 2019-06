Un cycliste ariégeois meurt sur la cyclosportive l'Ariégeoise

Un cycliste de 56 ans est décédé d'un arrêt cardiaque ce samedi lors de la course cyclosportive de l'Ariégeoise. Plusieurs sportifs ont fait des malaises pendant l'épreuve. En fin de matinée, la course cycliste a été annulée.

De nombreux cyclistes ont été victimes de malaise pendant la course

Ariège, France

Dans l'Ariège, la 25e édition de l'Ariegeoise, une course cycliste a été endeuillé. Un cycliste est décédé d'un arrêt cardiaque ce samedi matin pendant l'épreuve dans la commune de Le Port. Les coureurs sont partis à 8h le matin de Tarascon-sur-Ariège, l’arrivée était normalement prévue vers midi à Auzat, commune de montagne qui culmine jusqu'à 3 000 mètres d'altitude.

Le parquet de Foix a ouvert une enquête

La victime, un cycliste de 53 ans fait un malaise sur vélo avant de chuter au sol. Les secours ne parviennent pas à le réanimer. L'homme fait un arret cardiaque. Le parquet de Foix a donc ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort de ce sportif. Des témoins sont entendus. La justice veut notamment savoir si cette mort est dû au maintien de la course malgré la chaleur caniculaire de cette journée. L'Ariège est en alerte météo orange canicule comme 79 autres départements de l'Hexagone. Quant à la course cycliste, elle a été autorisée le matin puis interrompue, un peu avant midi. Il y avait déjà eu en effet plusieurs malaises à cause de la chaleur.