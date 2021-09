Un cycliste de 14 ans meurt sur la route dans le Poitou

Un adolescent de 14 ans est mort sur la route ce samedi entre 1 h et 2 h du matin. Il circulait à vélo sur la route départementale 347 vers Mirebeau. Il rentrait chez lui à Varenne. Il a été percuté par une voiture. L'automobiliste suspect, un homme de 21 ans a ensuite pris la fuite, abandonnant son véhicule. Il a été retrouvé samedi dans la matinée et placé en garde à vue.

Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident. Les gendarmes de Poitiers ont mobilisé deux psig, quatre brigades, une équipe cynophile, l'identification criminelle et un drone pour enquêter et faire les constatations le plus vite possible. La route a été bloquée de 3 h du matin à 11 h.