Un cycliste de 25 ans tué sur la rocade de Grenoble, un appel à témoins lancé

C'est le 3e cycliste tué en Isère depuis le début de l'année. Un cycliste de 25 ans est mort ce mardi matin après avoir été percuté par une voiture, aux alentours de 4h45 du matin. Il circulait à ce moment-là sur un axe interdit aux vélos, sur la rocade de Grenoble, au niveau du Rondeau, sur la départementale 1087 dans le sens Meylan/Grenoble. Mais aussi sans lumières et à contre-sens, selon nos confrères du Dauphiné Libéré.

Les pompiers ont dans un premier temps réussi à le réanimer. Il a été transporté dans un état grave au CHU mais il est ensuite mort des suites de ses blessures dans la matinée.

La police lance un appel à témoins

A la suite de cet accident, la police lance ce mardi après-midi un appel à témoins. Si vous avez vu quelque chose concernant cet accident entre un Kangoo blanc et le cycliste, qui circulait sur un vélo bleu et rouge, avec un porte-bagage, et susceptible d'être vêtu d'un blouson en daim de couleur marron, vous pouvez joindre la Brigade des accidents et des délits routiers au 04.76.60.40.40.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix