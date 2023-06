Notre-Dame-des-Landes : un cycliste de 62 ans est mort percuté par un camion en voulant se désaltérer

Un cycliste anglais de 62 ans est mort percuté par un camion ce mercredi 28 juin 2023 peu après 11 heures. Cela s'est passé non loin du lieu-dit la Noé, près de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique. Un groupe de quatre cyclistes anglais roulait, quand l'un d'entre eux a voulu se désaltérer. Alors qu'il roulait encore, il a saisi sa gourde, et en buvant s'est accidentellement déporté sur la voie de gauche. Il a été percuté frontalement par un poids-lourd qui arrivait en face et n'a pas pu l'éviter. L'homme est mort sur le coup.

Le conducteur du camion a été testé négatif aux tests d'alcoolémie et aux stupéfiants. Il sera auditionné ce mercredi après-midi avec les trois autres cyclistes. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident.