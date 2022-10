Un cycliste de 71 ans tué après une collision avec un camion dans le Nord-Isère

Un cycliste de 71 ans est mort dans un accident de la circulation ce mardi matin vers 8h40. Il a été percuté par un camion sur la départementale 1075, la route qui relie Les Abrets-en-Dauphiné à Morestel, au niveau de la commune de Corbelin, dans le Nord-Isère. Les secours sur place n'ont pas pu le réanimer.

La route coupée à la circulation

La route est d'ailleurs coupée à la circulation dans les deux sens ce mardi matin, vers Corbelin et Faverges-de-la-Tour. Des déviations sont mises en place par les départementales 1516 et 82, via La Bâtie-Montgascon, Chimilin et Corbelin.