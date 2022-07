Un cycliste a déposé plainte contre un haut-gradé de la préfecture de police de Paris

Les faits remontent au 16 mars dernier. Le cycliste dépose plainte contre un haut-gradé de la préfecture de police de Paris pour des faits de violences.

Le haut-gradé mis en cause est Alexis Marsan, directeur adjoint de la DOPC (direction de l'ordre public et de la circulation) à la préfecture de Paris. Le cycliste l'accuse de l'avoir agressé, bousculé et fait tomber de vélo. Le haut-gradé était lui, selon le plaignant, sur une moto.

Les faits se sont déroulés dans le 5e arrondissement de Paris. Le cycliste raconte qu'il circulait sur une voie réservée aux bus et aux vélos et que la moto ne devait pas s'y trouver. Il aurait fait la remarque au motard et ce dernier l'aurait poussé alors qu'ils roulaient côte à côte. Le plaignant aurait buté contre le trottoir avant de chuter ce qui lui a valu dix jours d'ITT.

Le cycliste relève la plaque d'immatriculation et dépose plainte "pour des faits qu'il qualifie de violences par personne dépositaire de l'autorité publique", selon le parquet de Paris. La plainte est d'abord transmise au Service du traitement judiciaire des accidents (STJA).

l'IGPN saisie l'enquête

Le cycliste est reconvoqué le 27 avril et dépose une nouvelle plainte. Dès le lendemain, Alexis Marsan dépose à son tour une plainte "pour des faits qu'il qualifie de non-assistance à personne en danger et refus d'obtempérer", indique le parquet de Paris.

Plusieurs mois apprès, le cycliste a fait un signalement sur la plateforme de l'IGPN. L'inspection générale de la police nationale a été saisie le 4 juillet dernier. La plainte de Alexis Marsan est, elle, toujours "à l'analyse" selon le parquet.