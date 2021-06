Un parisien est descendu en gare de Dax hier soir, il voulait rejoindre sa compagne dans un camping à Moliets-et-Maa. Le cycliste s'est perdu dans la forêt avant d'atteindre le camping. Deux véhicules tout terrain de la gendarmerie et un camion de pompiers ont été déployés pour le retrouver.

Un cycliste essaie de rallier Dax à Moliets-et-Maa en vélo et se perd

Un courageux a décidé de rallier la gare de Dax à Moliets-et-Maa en vélo, soit près de 35 kilomètres. Il descend de son train venu de Paris, avant d'enfourcher la selle. Il devait rejoindre sa compagne dans un camping situé sur la commune au bord de l'océan. Après plusieurs heures sans nouvelles, elle lance l'alerte pour essayer de le retrouver.

Deux véhicules tout terrain de la gendarmerie et une voiture des pompiers sont déployés pour essayer de le trouver en pleine nuit. Le jeune homme de 25 ans est alors retrouvé épuisé, mais en bonne santé. Il était perdu dans la forêt, proche de la station d'épuration. Ce dernier ne savait pas où il était et n'avait plus de batterie sur son téléphone.