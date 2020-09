Un cycliste décède dans une collision avec une voiture à Puy-du-Lac près de Tonnay-Boutonne

Nouvel accident mortel avec une collision entre un cycliste et une automobile ce jeudi 17 septembre peu avant 9h30 sur la commune de Tonnay Boutonne sur la départementale 739 Le conducteur du vélo, un homme de 45 ans n'a pas survécu.

Le cycliste de 45 ans n'a pas survécu au choc malgré l'intervention des pompiers et du SMUR.

Le choc a eu lieu peu avant 9h30 sur la commune de Tonnay Boutonne sur la départementale 739 ce jeudi 17 septembre. Un cycliste a percuté une voiture. L'homme de 45 ans a été déclaré décédé quelques minutes après la collision. Selon le conducteur de la voiture en cause, auditionné par les gendarmes, le cycliste aurait été victime d'un malaise et se serait déporté brusquement sur la gauche. L'automobiliste n'aurait alors pas pu l'éviter. C'est le deuxième accident grave impliquant des cyclistes ces derniers jours. Deux d'entre eux ont été tués et trois autres blessés dans un accident ce lundi 14 septembre sur la commune de Périgny près de La Rochelle.