Une cycliste meurt en gare d'Escalquens, percutée par un train

Une cycliste est morte ce jeudi 5 octobre, en gare d'Escalquens, à 15 kilomètres au sud-est de Toulouse. Vers 9h15, cette femme, âgée de 44 ans, a été percutée par un train Intercités Bordeaux-Marseille alors qu'elle traversait la voie.

La circulation ferroviaire est totalement interrompue entre Toulouse et Castelnaudary depuis l'accident, et jusqu'à 13 heures, selon la SNCF, le temps que les investigations soient menées sur place, notamment par les gendarmes de la compagnie de Villefranche-de-Lauragais, et un officier de police judiciaire.