Un cycliste meurt renversé par un camion benne à Chambéry

L'accident s'est produit un peu après 7 heures du matin ce mercredi à Chambéry, au croisement de l'avenue de Lyon et du chemin du Biollay. La victime, âgée de 34 ans, quitte le centre-ville à vélo électrique, en circulant sur la piste cyclable qui longe l'avenue de Lyon, et arrive à hauteur du chemin du Biollay, où un camion benne est à l'arrêt au feu rouge. Le feu passe au vert ; le camion redémarre et tourne alors sur sa droite, pile au moment où le cycliste va le dépasser. C'est là qu'il le percute. Conscient dans un tout premier temps, le trentenaire n'a ensuite pas pu être réanimé et est décédé.