Un cycliste meurt renversé par un camion poubelle à Montrouge

Un cycliste de 60 ans est mort percuté percuté par un camion poubelle ce mercredi midi au carrefour de l'avenue Marx-Dormoy et de la rue Maurice-Arnoux à Montrouge (Hauts-de-Seine). Les pompiers ne sont pas parvenus à le réanimer.

Ce mercredi vers 11h40, un cycliste a été mortellement percuté par un camion poubelle à Montrouge dans les Hauts-de-Seine. Le cycliste âgé de 60 ans a été traîné sur plusieurs mètres, les pompiers ont tenté de le réanimer sur place, en vain.

Le camion poubelle et le cycliste se trouvaient tous deux à l'arrêt au feu de la rue Maurice-Arnoux, quand le feu est passé au vert, la victime s'est élancée la première pour tourner à gauche sur l'avenue Marx Dormoy. Le camion continuait lui tout droit et l'a percuté. Le cycliste est passé sous les roues et a été traîné sur plusieurs mètres. Les pompiers ne sont pas parvenus à le réanimer.