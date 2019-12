Un cycliste mosellan meurt lors d'une sortie en Allemagne

Creutzwald, France

"On a perdu un ami." Didier Guffanti, le président du Vélo-triathlon club avenir (VTCA) de Falck peine encore à comprendre le drame qui a frappé son club. L'un de ses pensionnaires, qui était aussi intendant de l'équipe, a perdu la vie ce samedi après-midi alors qu'il effectuait une sortie anodine avec des amis du club et des connaissances à Berus en Allemagne. L'homme de 47 ans, et originaire de Creutzwald, est tombé dans un ravin et est mort sur le coup.

Une chute de 10 à 15 mètres

Il n'aura fallu qu'une "fraction de seconde" pour que la victime perde la vie, alors qu'elle faisait pourtant partie du club depuis quasiment 15 ans. Le Mosellan était d'ailleurs très expérimenté puisqu'il a déjà participé à plusieurs épreuves "Iron Man", réputées les plus difficiles sur le circuit du triathlon. Mais ce samedi vers 15h, alors que le groupe, qui ne roulait alors pas pour le club mais simplement entre amis, emprunte un chemin escarpé, tout s'accélère. Le vélo du Creutzwaldois se met en travers et emmène son propriétaire dans un ravin haut de 10 à 15 mètres de haut. "On ne sait pas ce qu'il s'est passé, s'il y a eu un problème mécanique ou quoi que ce soit", se désole Didier Guffanti.

Les témoins de la scène descendent et retrouvent la victime dans un ruisseau en contrebas. Ils essayent de le ranimer en vain et ce sera le même scénario pour les sapeurs-pompiers qui ne feront que constater le décès du triathlète.

Émotion dans le club

Le VTCA, fort d'environ 70 licenciés, peine à cacher sa tristesse. Plusieurs membres de l'ensemble de Moselle-est se sont rendus chez la femme de la victime pour la soutenir dans cette épreuve. Didier Guffanti a également décidé de supprimer les animations prévues au club. A commencer par une cérémonie de remise des prix, qui était prévue le soir même du drame. Le corps devrait être rapatrié en France ce lundi, et les obsèques suivront dans la semaine.