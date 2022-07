Un chauffard en fuite activement recherché par les gendarmes après avoir renversé un cycliste à Bessan

Un chauffard est activement recherché par les gendarmes agathois, après avoir renversé gravement un cycliste ce vendredi 15 juillet, à la sortie de Bessan en direction de Vias. Cet automobiliste a pris la fuite sans porter secours à sa victime âgée de 62 ans. Ce coureur vétéran venait de finir son entraînement. Georges roulait seul.

Heureusement, les conducteurs d'un bus et d'une voiture se sont arrêtés afin de lui porter secours. Ce coureur aguerri, propulsé dans le fossé, était inconscient à l'arrivée des secours. Le sexagénaire ne se souvient de rien. Mais heureusement des témoins de l'accident ont pu apporter de précieux renseignementsaux militaires.

Le chauffard roulait à bord d'une Peugeot-Citroën C3 de couleur bleue

La victime, ancien coureur élite, en pleine préparation pour les championnats de France Masters FFC souffre de nombreux hématomes. Vingt points de suture ont été nécessaires pour soigner une blessure au genou gauche.

Ce cycliste qui fait partie du Béziers Méditerranée Cyclisme n'est pas le premier dans l'équipe à être renversé par une voiture. En 2021, une des 135 licenciés a été blessée par un chauffard.

"Notre sport est devenu trop dangereux. Il faut que cela cesse." - Benjamin Lopez, entraineur et manager du Béziers Méditerranée Cyclisme

"Il y en a marre, il faut faire plus de prévention. Des mesures simples pourraient être mises en place, comme des questions au Code de la route sur le dépassement d'un cycliste, ou d'un groupe de cyclistes, des mises en situation le jour du permis de conduire. Il y a trop de gens qui décèdent ou qui sont blessés !", déplore Benjamin Lopez, entraineur et manager du Béziers Méditerranée Cyclisme en ajoutant : "Une fois de plus, l'un de nos sociétaires est à terre..."

Coup de gueule de Benjamin Lopez, l’entraîneur et manager du Béziers Méditerranée Cyclisme Copier

Des incivilités quotidiennes

"Nous subissons chaque jour des incivilités lors de nos entraînements, comme de l'eau d'essuie-glace ou des jets de déchets, récemment un œuf poursuit Benjamin Lopez. Il faut vraiment faire évoluer les mentalités, c’est urgent ! À chaque sortie, nous risquons notre vie. Notre sport est devenu un sport dangereux. Pour les entraînements, nous sortons systématiquement encadrés. Nous avons mis en place un partenariat avec le groupe GMO. Ce sont des groupes de motards de sécurité qui encadrent nos sorties. C'est devenu indispensable pour notre sécurité."

"Il n'y a pas une sortie sans que l'on soit insulté, serré par une voiture. Cela n'arrive jamais." - Benjamin Lopez

Blessure au genou gauche de Georges renversé par une voiture ce vendredi 15 juillet à la sortie de Bessan dans l'Hérault / Aucun(e) - Béziers Méditerranée Cyclisme