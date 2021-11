"Un danger public sur la route" : un conducteur devant la justice après un accident mortel à Dry en 2019

Ce mardi après-midi, dans la salle du tribunal correctionnel d'Orléans, une famille fait bloc autour de Patrick, au premier rang, dans son fauteuil roulant. Le 10 février 2019, à Dry dans le Loiret la vie de cet homme a basculé. Lui et son frère, Didier, faisaient un " tour de quartier" sur un quad quand ils ont été percutés à un carrefour par une Citroën C1. Didier, le conducteur du quad, âgé de 58 ans, a agonisé 45 minutes avant de décéder. Patrick lui a perdu l'usage de ses jambes dans l'accident. " Mon frère est parti mais moi j'ai pris perpète. C'est dur de vivre en paralysé".

Vous étiez un danger public sur la route

Sur le banc des prévenus, Peter, 36 ans, comparait pour homicide et blessures involontaires avec des circonstances aggravantes. Le jour du drame, ce père de famille roulait avec 1,79 gramme d'alcool dans le sang. Il n'avait plus le permis pour avoir perdu tous ses points depuis 2017, pas d'assurance non plus. Sa voiture était également en très mauvais état avec des pneus lisses.

Une addiction à l'alcool ?

Pour la présidente du tribunal, Peter était "un danger public sur la route". Il avait déjà été condamné à deux reprises en 2015 pour des conduites en état d'ivresse dont une fois avec un taux d'alcoolémie à 3,46 g. "Avez-vous un problème d'addiction ?" lui demande la présidente du tribunal. A cette question, il répond "qu'il aime bien boire parfois mais pas tous les jours". L'homme est visiblement dans le déni. Durant son contrôle judiciaire, il n'a d'ailleurs fourni aucune prise de sang pour prouver qu'il a bien arrêté l'alcool.

Le parquet demande cinq ans de prison dont trois avec sursis

Le jour de l'accident, il reconnait qu'il avait pris quelques verres de whisky. Sur le reste, il ne se souvient plus de grand chose sauf à dire que, peut-être, le quad n'aurait pas respecté un stop. Mais, cette version a vite été balayé par un expert en accidentologie. Selon lui, Peter roulait au moins à 90 km/heure au moment du choc, soit 20 km/heure au dessus de la limitation de vitesse sur cette route départementale D951 entre Lailly-en-Val et Cléry-Saint-André. "On a affaire à un chauffard" conclut la procureure de la République. Pour elle, le prévenu est toujours dans le déni sur son addiction, " je crains pour la suite qu'il ne reprenne le volant dans les mêmes circonstances".

Elle a requis contre lui cinq ans de prison dont trois avec sursis et une obligation de soins. Elle a également demandé un mandat de dépôt. Ce qui veut dire que l'homme pourrait être écroué à l'énoncé du jugement. Il sera rendu le 27 janvier prochain.