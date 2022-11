Un dauphin mort échoué à Saint-Etienne-au-Mont

C'est lors de leur patrouille que des gendarmes ont découvert ce mercredi matin un dauphin mort échoué sur la plage d'Ecault, à Saint-Etienne-au-Mont. L'animal mesure 1 mètre 50. Il a été pris en charge par le service animalier Opale Capture et placé en chambre froide à la fourrière animale de la communauté d'agglomération du Boulonnais à Saint Martin Boulogne avant d'être autopsié ce jeudi à l'Université vétérinaire de Liège. L'autopsie devrait permettre de comprendre les raisons de sa présence au large de nos côtes et les causes de son échouage.

Ce sont habituellement des marsouins qui s'échouent sur nos côtes, puisqu'il y a entre 20 et 25.000 marsouins qui vivent dans les eaux allant de la Baie de Somme jusqu'à la frontière belge. En revanche, il n'y a pas de dauphin commun comme celui qui a été découvert mercredi matin "sédentaire" au large de nos côtes, selon Jacky Karpouzopoulos, correspondant du Réseau national d'échouage sur le secteur Manche Est-Mer du Nord et qui participera à l'autopsie ce jeudi.

Pourquoi un dauphin commun se trouvait-il aux larges de nos côtes?

C'est l'autopsie qui permettra de le déterminer, mais pour Jacky Karpouzopoulos, il est possible que l'animal se trouvait en transit entre la Bretagne et le nord de l'Europe: "Les dauphins communs sont plutôt des espèces qu'on trouve en Bretagne, ou en Atlantique, ou un peu plus au nord vers la Hollande." Des animaux qui sont contraints de se déplacer pour se nourrir, il est possible que le dauphin échoué se trouvait sur une zone où il était en train de s'alimenter. "On ne trouve pas ces dauphins au large de nos côtes, mais on a des animaux qui bougent évidemment d'une zone à une autre, et comme il y a une raréfaction des proies pour eux, ils sont obligés de suivre leur diner, donc ils suivent les bancs de poisson pour se nourrir. La plupart du temps, ces animaux partent d'une zone pour aller sur une autre, et ils se nourrissent entre les deux."

De nombreux services sont intervenus pour enlever le dauphin mort - Jérémie Marion - Service Animalier Opale Capture

De nombreux services ont été mobilisés ce mercredi pour enlever l'animal: le service animalier d'Opale Capture, mais aussi les équipes municipales de Saint-Etienne-au Mont et d'Equihen Plage, l'Office Français de la Biodiversité, ainsi que la gendarmerie. Et une autre opération aura lieu ce jeudi puisqu**'un phoque d'environ 200 kilos et en état de putréfaction a été découvert ce mercredi soir sur la plage de Wimereux, à proximité de la Slack. **