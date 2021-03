Un an de confinement : la photo des joueurs toulousains "culs nus" n'a finalement pas fait changer les choses

Photo prise lors d'un match de rugby entre Saint-Jory et le TEC

Si vous avez loupé cette photo en octobre dernier, c'est le moment de rattraper votre retard. On y voit des joueurs du TEC Rugby "cul-nuls" sur le bord d'un terrain lors d'un match contre Saint-Jory. Les vestiaires ayant été fermés par arrêté préfectoral pour raison sanitaire, ils étaient obligés de se doucher avec un jet d'eau à l'extérieur. La photo, prise par la compagne d'un joueur, a fait le "buzz". Malheureusement, un an après le début de la crise sanitaire, ladite photo n'a pas vraiment changé les choses pour les clubs amateurs, regrette sur France Bleu Occitanie le coprésident du TEC Rugby, Philippe Bapt, ce mercredi matin.

"C'était un épiphénomène, ça a pu pointer du doigt et mettre en exergue l'innocuité de cette démarche. On aurait pu essayer de voir avec les clubs des protocoles stricts d'utilisation des vestiaires." - Philippe Bapt

Un an après le premier confinement, les vestiaires sont toujours fermés pour les clubs amateurs. "On aurait pu faire quelque chose mais on nous en a pas laissé l'occasion", regrette le coprésident du seul club du centre-ville toulousain. En février dernier, la Fédération française de rugby a annoncé l'arrêt des championnats amateurs dans leur format officiel pour cette saison.

Reste à savoir comment les clubs amateurs vont tenir le coup. "C'est pas aujourd'hui que le problème se pose mais dès l'année prochaine, pour notre club et tous les autres", explique Philippe Bapt qui poursuit : "On tient sur des petits sponsors et actuellement les petits sponsors c'est la micro-économie qui est durement touchée [...] le deuxième problème sera de garder nos bénévoles. Eux aussi ont pris la crise dans le nez [...] c'est dur, le moral est atteint."