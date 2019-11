Un an de gilets jaunes : à Paris, l'Arc de Triomphe saccagé, symbole marquant de la contestation

Paris, France

Le 1er décembre 2018, l'acte 3 des Gilets jaunes connaît un pic de violences, l'Arc de Triomphe est la cible de débordements, une poignée de manifestant se sont également installés sous la grande arche, encerclant le monument d'hommage, avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Tags, fumigènes, assaut sur la tombe du soldat inconnu, le Premier ministre français s'est dit "choqué" de la tournure des événements.

Un symbole de la France en piteux état

Tommy Cattanéo a suivi pour France Bleu Paris cette journée, il raconte : "Il est presque 18 heures ce 1er décembre 2018. Des Gilets jaunes sont rassemblés au pied de l'Arc de Triomphe, moment de pause après une journée d'affrontements entre des manifestants et les CRS. Ces derniers n'ont pas réussi à protéger le monument, tagué, mais aussi saccagé de l'intérieur. Certains sont montés au dernier étage via un escalier de service, ont brisé les vitrines de la partie musée et se sont servis en souvenirs et en cartes postales. L'Arc de Triomphe, symbole de la France, est en piteux état et les images feront le tour du monde."