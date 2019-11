VIDÉO - Un an de gilets jaunes : près de Rouen, le rond-point des vaches, symbole de la contestation

Saint-Étienne-du-Rouvray, France

Il y a un an quasiment jour pour jour, le 17 novembre 2018, c'était la première manifestation des gilets jaunes pour dénoncer les hausses de prix des carburants. Depuis, une colère générale a déferlé sur l'ensemble du territoire, avec des manifestations parfois violentes, avant de peu à peu s'essouffler.

Les Gilets jaunes ont manifesté en ville, ils ont surtout investi les ronds-points. Chez nous, en Seine-Maritime, l'une de leurs places fortes : le rond-point des vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Il y avait énormément de monde !

Les Gilets jaunes sont toujours là, un camion propose le café et la fraternité de 10h à 18h sauf le samedi. Un an après, ce n'est plus l'affluence des grands jours.

Parmi les irréductibles, Xavier, jeune électricien de 24 ans, est obligé de rester chez ses parents car il ne trouve pas de travail. Il se souvient de ce premier jour de manifestation : "Il y avait énormément de monde, sur tous les ronds-points, on espère que pour l'anniversaire, ça va revenir !"

Chacun était libre de ses mouvements !

Parmi les irréductibles également, Jean-Michel, 39 ans, a du mal à répondre à cette question : Qu'est-ce qui a tué le mouvement ? Peut-être l'absence d'organisation politique : "En même temps, c'est le mouvement qui est comme ça, on n'avait pas de leader, et c'est ça qui est beau, chacun était libre de ses mouvements !"

Beaucoup estiment que rien n'a changé en un an.

Seul le paysage a changé : les vaches du rond-point, arrachées et brûlées par des manifestants, n'ont toujours pas été remplacées.