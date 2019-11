Un an de gilets jaunes : les impressionnants chiffres de la justice toulousaine

Toulouse, France

Ce samedi 16 novembre, les gilets jaunes de Toulouse vont, comme partout en France, "célébrer" le premier anniversaire de leur mobilisation. Un mouvement social qui -qu'on l'approuve ou non- va marquer l'histoire puisque si la mobilisation a faibli vraiment ces derniers mois, les gilets jaunes continuent d'occuper des ronds points et de manifester tous les samedis dans certaines villes. C'est le cas à Toulouse, la capitale de la région Occitanie ayant constitué depuis le 17 novembre 2018 l'une des places fortes de manifestation les samedis. Partout en France le mouvement a connu des épisodes forts ou dramatiques (une dizaine de morts) et France Bleu les a recensés dans un carte spéciale. A Toulouse tous les samedis ou presque, les manifestations ont débouché sur des affrontements entre gilets jaunes et forces de l'ordre, avec du mobilier urbain et des commerces (la plupart du temps des banques) dégradés.

La réponse judiciaire : 47 personnes envoyées en prison

A la veille de cet anniversaire qui pourrait encore réunir plusieurs milliers de personnes samedi 16 novembre à Toulouse, le procureur de la République a choisi de faire le point sur la réponse judiciaire apportée. Elle a très fortement mobilisé le parquet puisque ses services ont eu à gérer pas moins de 792 interpellations, dont 663 ont débouché sur des gardes à vue. La moitié de ces dossiers -329- ont donné lieu à des défèrements (ndlr : des présentation à un juge d'instruction ou devant un tribunal correctionnel) et ce sont 47 gilets jaunes toulousains qui ont été condamnés à des peines de prison ferme avec mandats de dépôts. 22 gilets jaunes ont été relaxés par le tribunal. Dominique Alzeari relève aussi que parmi les interpellés, une quinzaine étaient fichés S.

Du côté des plaintes déposées, 177 ont été recensées de la part de policiers blessés (ndlr : elles sont systématiques) et 43 de la part de gilets jaunes s'estimant victimes de violences volontaires par les forces de l'ordre. Le procureur ou les juges d'instruction ont saisi l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, dans 11 dossiers.

A Paris, deux fonctionnaires de police ont été renvoyés début novembre devant le tribunal correctionnel pour des faits survenus pendant la manifestation très violente du 1er mai. On ne sait pas encore si des policiers seront jugés sur Toulouse. Les dossiers sont toujours à l'instruction.