Un an de la disparition de Delphine Jubillar : une marche organisée par ses amies le 19 décembre

Une marche "justice et vérité". C'est ainsi que les amies et cousine de Delphine Jubillar veulent marquer les un an de sa disparition. Le rassemblement est prévu au lac de Cagnac-les-Mines le dimanche 19 décembre à 14 h.

Une semaine difficile débute dans le Tarn. C'est celle des un an de la disparition de Delphine Jubillar. La jeune infirmière n'a pas donné de nouvelles depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Malgré les milliers d'heures de recherches, l’investissement de centaines d’enquêteurs et malgré l'arrestation de son mari, qui continue de clamer son innocence, le mystère reste entier

#OnLâcheRien

Alors les amis de Delphine continuent de fouiller très régulièrement les environs de Cagnac, pour tenter de trouver le moindre indice. Elles organisent aussi dimanche prochain, le 19 décembre, une marche. Cette marche, intitulée "Justice et Vérité", pourrait rassembler beaucoup de monde. Dans les rues d'Albi, de nombreux commerces ont affiché l'appel au rassemblement. Comme à chaque fois les amies de Delphine ont inscrit "on lâche rien" en bas des affiches, leur mot d'ordre depuis la disparition de leur amie.

"Venez nous soutenir dans notre combat pour obtenir la vérité"

La cousine de Delphine notamment appelle à se réunir. "A vous tous, de Cagnac, des environs, de toute la France et d’ailleurs : Venez nous soutenir dans notre combat pour obtenir la vérité et pour retrouver notre amie Delphine. Venez nombreux, partagez, imprimez cette affiche. Et, si vous le pouvez, mettez-en dans tous les commerces et toutes les voitures. Il faut que ça circule, il faut pas lâcher ! Il faut que vous nous aidiez. J’ai besoin de vous TOUS, maintenant."

Marches blanches et fouilles

Un message poignant alors que les amies de Delphine s’étaient déjà réunies et avaient lancé le même appel pour l’anniversaire de la jeune femme, le 15 novembre, pour ses 34 ans. Elles s’étaient réunies devant la maison du couple, avaient diffusé de la musique, lu des messages et organisé un direct vidéo pour affirmer qu’elles continueraient à se mobiliser tant que la vérité ne serait pas faite sur cette affaire.

Et puis, pour les six mois de sa disparition, les amies de Delphine et ses collègues de la clinique Claude-Bernard avaient aussi organisé une marche silencieuse le samedi 12 juin 2021. Un rassemblement place du Vigan avec un départ vers la clinique Claude-Bernard, « pour montrer qu’on ne l’oublie pas, que l’on garde toujours espoir, et qu’elle nous revienne ».

Il y a presque un an jour pour jour, la "battue citoyenne" organisée le 23 décembre avait rassemblé près de 1 000 personnes à la recherche de Delphine ou d'éventuels indices