Un jeune conducteur de 27 ans condamné, ce mardi 22 mars; à un an de prison avec sursis. Au volant de sa voiture le 15 aout 2021, il avait violement percuté un motard à Urrugne. Le père de famille de 41 ans avait été tué sur le coup.

Un an de prison avec sursis pour avoir mortellement percuté un motard à Urrugne

Aurélien n'a jamais contesté les faits. Ni au moment de l'enquête, ni lors du procès devant le tribunal judiciaire de Bayonne, le 22 février dernier. Ce 15 août 2021 à Urrugne il percute, avec sa voiture, une moto qui arrive en face. Le motard de 41 ans avait tué lors du choc. Ce mardi 22 mars, le tribunal correctionnel a rendu son jugement. Aurélien est condamné à un an de prison avec sursis pour "homicide involontaire". Il est aussi condamné à payer une amende de 1000 euros, et son permis de conduire a été annulé. Il ne peut plus le repasser avant une année. Présent lors du jugement, prononcé par la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul, le jeune homme a pris acte de la sanction avant de quitter discrètement la salle d'audience.

Défaut de maîtrise du véhicule

Il est à peu près 9 h 30 ce 15 août 2021, entre la bretelle de sortie de l’autoroute A63, et la route de la Corniche à Socoa, sur la commune d'Urrugne. Au volant de son Kangoo Aurélien, percute le motard, en se déportant sur sa voie. Le conducteur du deux-roues est tué sur le coup . Il était père de deux petites filles. Il meurt sur le coup. Le jeune conducteur, qui roulait sans assurance, a été reconnu coupable d’un défaut de maîtrise de son véhicule. La voiture avait fait un tout droit alors qu'arrivait le motard. Aucune explication rationnelle n'a pu être donnée devant la justice.