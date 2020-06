Une femme de 44 ans de Saint-Michel-Chef-Chef était jugée ce lundi pour des faits de violence sur son mari de 72 ans et sur ses enfants adolescents. Elle a été condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire renforcé par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire.

Un an de prison avec sursis pour des violences sur son mari et ses enfants

C'est une femme volubile totalement dans le déni qui se présente ce lundi devant le tribunal de Saint-Nazaire. Notamment par rapport à son addiction à l'alcool : "Il n'y a aucun problème, je ne bois pas", déclare-t-elle fermement à plusieurs reprises, ajoutant que "toutes les accusations de violences sont fausses". Pourtant les témoignages à charge ne manquent pas. Ses deux fils de 14 et 17 ans, les voisins, ont alerté les gendarmes plusieurs fois à cause de violences répétées dans la maison sur fond de jalousie et d'alcool, au moins deux bouteilles de vin par jour plus le cubi selon l'un des enfants.

Au fil des ans, la mère a pris le dessus sur son conjoint septuagénaire, le frappant régulièrement et n'hésitant pas à mettre des coups à l'un des garçons quand il tente de protéger son père. "C'est une furie quand elle a bu, elle est ingérable", selon les dépositions des gendarmes. En janvier, l'un des ses fils l'a prise en photo, assise sur son mari allongé sur le sol, elle fumant une cigarette. "Mes enfants ont été manipulés", rétorque la prévenue. Poussée par son avocat, la mère de famille finit toutefois par reconnaître une bonne partie des faits; elle promet de se soigner et de ne plus retourner au domicile familial.

Obligation de soigner son addiction à l'alcool

La quadragénaire est condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire renforcé. Elle a interdiction d'entrer en contact avec son mari pendant deux ans, de paraître au domicile familial, obligation de soigner son addiction à l'alcool et écope d'une suspension du permis de conduire pendant six mois.

La prévenue a été incarcérée jusqu'à l'audience car elle n'a pas respecté le contrôle judiciaire et est retournée au domicile familial en février et en mai où des faits de violence ont été constatés.