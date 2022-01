Un an de prison avec sursis pour le père et le fils qui ont agressé le personnel du lycée EREA à Montélimar

Le père et le fils qui ont agressé le personnel du lycée professionnel EREA à Montélimar mardi 25 janvier ont été tous les deux condamné par le tribunal de Valence à un an de prison avec sursis et une obligation de soin. Ils verseront aussi des dommages et intérêts à leurs trois victimes.