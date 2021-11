Un an de prison avec sursis pour le routier polonais qui avait renversé et tué un "gilet jaune" à Avignon

Le chauffeur routier polonais qui avait involontairement renversé et tué un "gilet jaune" sur un rond-point de Bonpas à Avignon en décembre 2018 a été condamné ce mercredi à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d'Avignon. Mateusz Kororski, 29 ans, est condamné pour "homicide involontaire par manquement à une obligation de prudence", après requalification du chef de prévention initial d'homicide involontaire, précise l'avocat de la famille de la victime. Me Olivier Collion s'estime satisfait d'un jugement qui "permet d'apaiser et dépassionner les choses".

Le 13 décembre 2018, peu après minuit, le routier polonais arrivant d'Italie et ne parlant pas un mot de français s'est retrouvé bloqué par un barrage filtrant mis en place par des "gilets jaunes" à l'entrée Sud d'Avignon. Effrayé, il a forcé le barrage et roulé sur un des manifestants, Denis David, un jeune homme de 23 ans, habitant de la commune du Pontet. La victime est décédée d'un grave traumatisme et d'une hémorragie interne.

"Il faut accepter que parfois ce genre de drame arrive"

- Me Collion, avocat de la famille de la victime

À l'audience, mi-octobre, le routier a expliqué avoir pris peur, persuadé qu'il avait affaire à des "pillards" cherchant à lui voler son chargement. "On peut comprendre sa crainte", a alors reconnu la représentante du parquet. Le jugement, conforme aux réquisitions du ministère public à l'audience et "conforme au déroulement de l'audience", "permet de dépassionner les choses", a estimé Me Collion auprès de l'AFP. "C'était clairement un accident, il faut accepter que parfois ce genre de drame arrive", a insisté l'avocat, dans un souci d'apaisement.