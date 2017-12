Un homme de 57 ans comparaissait ce mercredi pour avoir embrassé cinq jeunes filles dont trois collégiennes en mai dernier à Châteauroux. Il a été condamné à un an de prison avec sursis, ainsi qu'à deux ans de mise à l'épreuve, et une interdiction de résider dans l'Indre pendant cinq ans.

Châteauroux, France

"Il y avait une bonne ambiance et je leur ai fait la bise. Je n'ai jamais agressé personne." Voilà comment l'homme de 57 ans, qui comparaissait au tribunal correctionnel de Châteauroux pour avoir embrassé et léché la joue de cinq jeunes filles a tenté de se justifier ce mercredi. Le 29 mai dernier il a embrassé trois adolescentes devant le collège des Capucins à Châteauroux et leur a léché la joue, avant de recommencer auprès de deux jeunes femmes un peu plus loin. Il a été interpellé quelques jours plus tard à la communauté Emmaüs de Déols, où il était accueilli et où plusieurs membres de la famille d'une des victimes sont venus lui demander des comptes.

Interdit de séjourner dans l'Indre pendant cinq ans

Il a donc été condamné à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Châteauroux pour "agressions sexuelles" et "agressions sexuelles sur mineures de 15 ans." Il devra aussi respecter deux ans de mise à l'épreuve avec obligation de se soigner et de travailler, il lui est également interdit de vivre dans l'Indre ces cinq prochaines années.