Philippe Vendrix a comparu devant le tribunal correctionnel de Tours, ce mercredi, pour harcèlement moral contre deux anciens collaborateurs, Alain Botton et Ghislain Bourdilleau. Contre l'ex-président de l'université, le parquet a requis un an de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende.

Un an de prison avec sursis requis contre l'ancien président de l'université de Tours pour harcèlement moral

L'ancien président de l'université de Tours jugé pour harcèlement moral. Philippe Vendrix a comparu devant le tribunal correctionnel de Tours, ce mercredi, accusé d'avoir insulté, dénigré et mis à l'écart de manière répétée deux de ses anciens collaborateurs. Le parquet a requis un an de prison avec sursis, 10.000 € d'amende et une interdiction de diriger un établissement universitaire pendant cinq ans.

Neuf heures d'audience pour harcèlement moral

L'audience dure neuf heures, durant lesquelles Philippe Vendrix est interrogé sur ses propos et actes vis-à-vis d'Alain Botton, ancien directeur général des services (DGS), et Ghislain Bourdilleau, ancien directeur de la communication. Des faits survenus entre septembre 2017 et 2018, alors qu'il est à la tête de l'université de Tours.

Je suis direct, avec un franc-parler - Philippe Vendrix

Philippe Vendrix répond avec assurance. Oui, il y a eu des différends avec ces deux hommes sur certains dossiers. Mais aucun propos blessant. "Je suis direct, avec un franc-parler. La critique est toujours difficile à avaler", explique-t-il.

Parfois, il ne répond pas vraiment aux questions de la présidente. Notamment sur la lettre notifiant le licenciement d'Alain Botton, envoyée aux 2.500 personnels de l'université en mars 2018. Ou sur une réunion durant laquelle il aurait violemment critiqué le travail de Ghislain Bourdilleau, sur le magazine interne de l'université.

"Vous me répondez encore sur le fond ; moi, je vous pose des questions sur la forme. On peut être en désaccord, mais il y a une manière de dire les choses", le reprend la présidente, à plusieurs reprises. Philippe Vendrix répond : "Je parle avec conviction. Être sûr de moi, c'est montrer que je prends mes responsabilités".

Un "système autoritaire" décrit par les plaignants

Les deux plaignants sont présents, visiblement éprouvés. Chacun leur tour, ils décrivent à la barre les propos reçus de manière véhémente. "Tu ne sais pas écrire, c'est très grave", "ton travail, c'est de la merde". "Je n'ai jamais connu ce que j'ai connu avec lui", souffle Ghislain Bourdilleau, très ému.

L'avocat des deux hommes, Maître Henri Elalouf, parle d'un "système autoritaire". Certains témoignages d'autres personnels de l'université, lus à l'audience, évoquent eux aussi une personnalité "tyrannique", un "homme qui n'aime pas la contradiction", des "propos abrupts et brutaux".

à lire aussi Tours : le président de l'Université en garde à vue mardi pour des accusations de harcèlement moral et sexuel

"Est-ce que des propos abrupts sont toujours des agressions verbales, voire du harcèlement ? Il n'y a pas d'intention de nuire", répond l'avocat de la défense, Maître Jacques Sieklucki, qui plaide la relaxe. Malgré l'heure tardive, un groupe de soutiens de Philippe Vendrix reste jusqu'au bout de l'audience.

Le tribunal rendra son délibéré le 2 décembre prochain.