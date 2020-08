Un an de prison dont six mois ferme pour l'agresseur du maire de St Philippe d'Aiguille en Gironde

Un homme de 26 ans a été condamné à un an de prison dont six mois ferme ce vendredi par le tribunal de Libourne pour avoir frappé le maire de St Philippe d'Aiguille, le 4 août dernier. Il a expliqué avoir trop bu ce soir-là.

Un an de prison dont six mois de prison ferme pour l'agresseur du maire de Saint-Philippe-d'Aiguille. C'est moins que les réquisitions du procureur de la République (il avait demandé 18 mois de prison dont cinq avec sursis et mandat de dépôt). Le jeune homme de 26 ans, présenté comme un "saisonnier viticole sans emploi", était jugé, ce vendredi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Libourne. Il devra aussi verser 4 000 euros à Philippe Bécheau, au titre des préjudices physique et moral. Il est condamné pour avoir frappé le maire venu demander un peu de calme, à un petit groupe réuni sur la place du village, le 4 août dernier.

Pourquoi avoir roué de coups, le maire, ce soir-là ? A la barre, l'agresseur ne n'explique pas. Il raconte le contexte : son fils de 7 ans malade, sa femme qui venait de le quitter. Ses amis lui proposent d'aller jouer à la pétanque pour aller se changer les idées. Il y va. Et boit beaucoup. Puis la soirée dégénère.

Philippe Bécheau raconte pour sa part, qu'il est venu demander à un groupe de baisser la musique. Ce qui est fait. Mais que le ton monte. Le maire de St Philippe d'Aiguille tente alors de partir. Il tombe. C'est là que le jeune homme le roue de coups. Un déferlement de violences alors qu'un autre jeune du groupe tente de l'arrêter. Bilan : dix jours d'interruption de travail. Mais surtout il se dit "anéanti". "Comment peut-on ne plus réussir à vivre ensemble dans cette société ?". A l'issue de l'audience, le maire s'est dit entendu par la justice mais regrette l'absence d'excuses. "233 édiles agressés cette année. Aujourd'hui, ici, on a traité les conséquences de cette violence. Il faut traiter les causes" dit-il.