Un an de prison ferme après une course-poursuite pour un automobiliste indrien

Il était saoul, sans permis de conduire, et avait tenté de semer les gendarmes à Buzançais. Un automobiliste indrien a été condamné à 18 mois de prison dont 6 avec sursis par le tribunal correctionnel de Châteauroux ce lundi pour rébellion. Il a été emmené en détention à l'issue de l'audience.

Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 février, cet homme de 29 ans a pris le volant après avoir consommé des stupéfiants et de l'alcool. Alors qu'il fait des embardées sur la route, les gendarmes tentent de l'interpeller, mais le conducteur refuse de s'arrêter, fait marche arrière et s'enfuit. La course-poursuite s'est terminée dans un cul-de-sac. Lors de son interpellation, les gendarmes constatent qu'il n'a pas le permis de conduire, et qu'il s'agit d'un récidiviste.