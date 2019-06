Un an de prison ferme demandé pour les trois lanceurs de cocktail Molotov sur la préfecture à Dijon

Les trois hommes avaient visé la préfecture et le conseil départemental de Côte d'Or fin mars. Ils ont expliqué qu'ils ont lancé le cocktail incendiaire sur les bâtiments de la république en réponse à l'interpellation injustifié d'un gilets jaunes quelques heures plus tôt.

Dijon, France

Le propriétaire du restaurant Le Boeuf Blanc à Dijon comparaissait hier devant le tribunal correctionnel pour avoir lancé des cocktails Molotov contre la préfecture et le conseil départemental de Côte d'Or

Avec son fils et un ami, le restaurateur avait visé des symboles de l'Etat après une manifestation des gilets jaunes dans la nuit du 30 au 31 mars. Les trois hommes ont été identifié sur les nombreuses caméras de vidéo surveillance. Ils ont expliqué qu'il n'avaient pas supporté une interpellation brutale d'un manifestant dans le restaurant.

Le Boeuf Blanc est devenu le refuge des gilets jaunes blessés dans les manifestations. Le restaurateur a expliqué hier qu'il avait "honte" d'avoir visé des symboles de l'Etat et qu'il souhaitait "effacer cette journée".

Les trois hommes ont reconnu avoir lancé six cocktails incendiaires. Les dégâts avaient été minimes: une partie d'un filet de protection sur un échafaudage et le montant d'une fenêtre de la préfecture avaient brûlé.

Le procureur a réclamé un an de prison ferme et un an avec sursis ainsi que l'interdiction de manifester pour les trois hommes.

Le tribunal rendra son jugement le 26 juillet. La présidente a expliqué que la justice prend le temps de motiver sa décision dans "un souci d'apaisement car les affaires de gilets jaunes sont sensibles".

Attaques de symboles de la République

Pour l'avocat du conseil départemental, Maitre Anne Geslain, viser une préfecture ou une assemblée d'élus de la République est inadmissible : "ce sont des actes réfléchis, ils sont allés acheter de l'essence. Ont-ils mal lancés ou pas ? Je ne sais pas mais il y a une volonté de s'en prendre à des bâtiments publics.Tant mieux si les incendies n'ont pas pris. On s'en prend à des symboles de la République."

Idiotie totale mais souffrance de l'injustice

L'avocat d'un des trois accusés estime qu'il ne s'agissait absolument pas d'un geste politique. Les hommes n'ont pas supporté l'intervention des policiers dans le restaurant. Maitre Jean Baptiste Gavignet assure que les trois hommes "ont eu le sentiment que des faits de violence injustifiée ont été commis au sein du Boeuf Blanc. L'idée n'était pas anarchiste ou casseur ou black bloc. C'est une idiotie totale , une réponse totalement inadaptée à une souffrance parfaitement ressentie."