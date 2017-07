Un an de prison ferme et 44 000 euros à verser à la famille de la victime après un accident de la route mortel

Il roulait sans permis, beaucoup trop vite et avec beaucoup trop d'alcool dans le sang. Un automobiliste de 22 ans qui a accidentellement tué un sexagénaire sur une route de Legé (44) en 2015 a été condamné ce mercredi à un an de prison ferme. Il doit aussi verser 44 000 euros aux parties civiles.

La présidente du tribunal correctionnel de Nantes a fait en sorte que le procès soit le plus formateur possible. Elle prend le temps, pèse ses mots et essaye de faire comprendre au prévenu la gravité de ses actes.

Ce soir là d'octobre, alors que la nuit n'est pas encore tout a fait installée, il roule beaucoup trop vite : 110 km/h sur une départementale, avec beaucoup trop d'alcool dans le sang : deux bières et trois ou quatre verres de vodka (0,85 mg par litre d'air expiré). Il n'a que 20 ans, et déjà plus de permis, il a perdu tous ses points après plusieurs infractions au code de la route.

Vient une bifurcation. Une voiture s'engage pour tourner. Et c'est le drame. Un choc latéral. L'automobiliste percuté meurt des suites d'un traumatisme crânien.

Une famille qui bascule dans l'horreur et une vie entre parenthèses

Le prévenu exprime ses regrets. Son avocate explique sa vie mise entre parenthèse, pétri de remords, il ne boit plus il ne sort plus. Sur le banc des parties civiles : l'épouse et les enfants de la victime. Leur avocat déplore l'absence de prise de conscience. Il cite la veuve :

On avait une belle vie, d'une minute à l'autre tout a basculé dans l'horreur"- la veuve de la victime

Le procureur dénonce le risque pris avec la vie d'autrui, l'imprudence et l'inconscience. Le jeune homme avait quatre passagers à bord de son Scénic. Ils s'en sortent légèrement blessés. Le ministère public souligne que cela aurait pu être encore plus dramatique.

Le jeune conducteur est finalement condamné à deux ans de prison, dont 12 mois avec sursis. Il doit également verser 44 000 euros de provisions à la famille dans l'attente d'une audience sur intérêts civils. Il a enfin interdiction de passer son permis avant trois ans.