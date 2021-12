Un an de prison ferme pour avoir arraché avec ses dents un bout du nez d'un homme à la fête de Bessan

"Je ne sais pas", "je n'arrive pas à comprendre". Ces phrases, Florian va les répéter à de nombreuses reprises au président du tribunal correctionnel de Béziers ce lundi après-midi. Pull blanc, pantalon de survêt, la voix grave, le prévenu n'a pas pu expliquer son geste du 10 août 2021 en fin de soirée où il a arraché avec ses dents plus d'un centimètre et demi du nez d'un autre homme. Il venait d'insulter de "négresse" la copine de la victime qui s'était interposée entre l'agresseur et un ami du couple pour une histoire de bière. "J'avais bu deux ou trois bières pas plus, je n'avais pas consommé de stupéfiant", ajoute le prévenu âgé de 31 ans.

Le président du tribunal a insisté : "Expliquez-nous, ça nous interroge. Tout ça pour un motif futile ?". Face à cela, Florian n'a pas apporté plus de réponse. Il a regretté, il s'est même excusé auprès de la victime en se tournant vers lui. "Je ne suis pas raciste, je n'ai même pas parlé à cette femme", assure-t-il. Les questions ont été de plus en plus instantes de la part du président du tribunal pour tenter d'éclaircir l'élément déclencheur de la bagarre mais aussi pour comprendre les raisons de la fuite de l'agresseur. "Pourquoi attendre quatre jours pour vous rendre ? Pourquoi vous ne restez pas sur les lieux ?", a demandé Stéphane Martel. "Je ne sais pas", a répondu Florian.

Une réaction au décès familial ?

Le prévenu a tout de même apporté un élément de contexte sur sa situation personnelle le soir du 10 août dernier. "Je venais de perdre mon père et organiser les funérailles a été très traumatisant pour moi", a raconté Florian au tribunal. "Laissez la mort de votre père de côté", a lancé Jean-Baptiste Mousset. L'avocat de la partie civile a longuement questionné le prévenu sur ses motivations avant de conclure en lui montrant une photo de son client avec le bout du nez arraché :"vous avez fait ça."

"Pourquoi ce cocktail de mélancolie et d'alcool ? C'est comme Mike Tyson qui va croquer l'oreille de son adversaire" - Jean-Baptiste Mousset, l'avocat de la partie civile

Dans son réquisitoire, le procureur de la République a longuement insisté sur le caractère "rare et soudain" de "cet acte de cruauté [...] qui interpelle" avant de saluer le "bon geste, la bonne attitude et les bons mots" de la victime qui a tenté au départ de calmer tout le monde. Christophe Capsie a notamment requis six mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

"La vérité n'est pas au rendez-vous"

Le tribunal correctionnel de Béziers a finalement condamné Florian a trois ans de prison dont un an ferme sans mandat de dépôt. "Il n'y a rien d'acquis" a prévenu le président. Pour l'avocat de la partie civile, ce jugement est "léger". Pour Jean-Baptiste Mousset "l'honneur d'une bière se paye par un nez arraché de notre côté et par une liberté maintenue de l'autre côté donc nous ne comprenons pas".

"Au final, ça fait pschitt" - Jean-Baptiste Mousset, l'avocat de la partie civile

Pour l'avocate de la défense, il s'agit d'un "acte isolé". "Nous ne sommes pas dans une affaire de cannibalisme", a rappelé Karine Masson. Elle a notamment insisté au cours du procès sur le comportement exemplaire de son client lors de sa formation actuelle de boucher.