Un an de prison ferme pour avoir foncé à 100 km/h dans les rues de Sochaux

Sochaux, France

Pour échapper aux policiers, il avait foncé dans les rues de Sochaux à plus de 100 kilomètres heures, ce lundi après-midi. Le montbéliardais de 24 ans conduisait sans permis. Trois jours plus tôt, vendredi dernier, il avait déjà été arrêté pour la même raison : conduite sans permis.

Annulation de permis

Présenté au parquet de Montbéliard mercredi soir, l'homme comparaissait jeudi après-midi à 14h devant le tribunal correctionnel de Montbéliard pour conduite sans permis, mise en danger de la vie d'autrui et outrage. Il a été condamné à un an de prison ferme et annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant un an.