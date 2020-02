De la prison ferme pour avoir poursuivi un restaurateur avec une hache à Béziers

Un homme de 27 ans a été condamné à trois ans de prison assortis d’un sursis de 18 mois de mise à l’épreuve par le tribunal judiciaire de Béziers. Ce jeune Parisien installée récemment chez son père à Narbonne s’est violemment emporté en janvier dernier. Il avait refusé de payer son addition après avoir consommé à la brasserie Le Crital sur les allées Paul Riquet à Béziers.

Une hache cachée dans son sac de sport

Quand le restaurateur lui demande de régler, les deux hommes s'emportent et en viennent aux mains. Et c’est à ce moment-là que le client sort une hache cachée dans son sac de sport. Il poursuit ensuite le cafetier. La victime s'enferme alors dans l'établissement. Son agresseur, déterminé, frappe violemment la porte vitrée avec son arme. Il réussit à pénétrer dans le bar et finit par casser la machine à café avant de prendre la fuite.

Ce jeune homme, connu de la justice, avait été condamné en début d'année à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales. Le prévenu, ayant eu une enfance difficile, avait été a été rapidement interpellé par la police municipale de Béziers après avoir été identifié grâce à la vidéo protection.