Abbeville, France

Il comparaissait notamment pour escroquerie, pour blanchiment de fraude fiscale et pour travail dissimulé : la liste des infractions qui lui sont reprochées est longue comme le bras. Une vingtaine de personnes ont porté plainte contre ce revendeur de voitures. Entre 2012 et début 2016, il a revendu 533 véhicules sans jamais tenir de comptabilité.

Un registre d’activité vierge

Christophe, le prévenu, ne déclarait rien à l’administration fiscale. Les policiers ont bien découvert un registre d'activité pendant la perquisition dans les locaux de son dépôt-vente automobile le 7 janvier 2016. Mais le carnet était vierge. Le garage de Feuquières-en-Vimeu où il achetait les voitures qu'il retapait a pourtant fourni les factures : il a acquis 533 véhicules sur en un peu plus de 4 ans.

Des voitures qui étaient ensuite nettoyées, bricolées et revendues 500 à 800 euros plus cher, bien souvent à des jeunes conducteurs en quête de petits prix.

« Avec moi, vous ne risquez rien ! »

Le prévenu prenait soin de rassurer ses acheteurs : « Avec moi, vous ne risquez rien », a-t-il assuré à une des victimes. Mais étrangement, son téléphone sonnera dans le vide quand la jeune femme cherchera à le joindre à propos de cette voiture, fraîchement achetée… mais dans laquelle il fallait mettre de l'huile tous les 20 kilomètres.

Les autres victimes, une vingtaine au total, décrivent des problèmes de cardans, de distribution, de train arrière ou de ventilation. Elles racontent aussi les drôles de manières de ce prévenu qui insistait pour être payé en liquide ou en chèque à son nom.

Un petit commerce juteux

En quatre ans, le prévenu a fait plus de 800.000 euros de chiffre d’affaires et 150.000 euros de bénéfice. "Ça marchait bien pour vous ?", lui demande le président du tribunal. Le prévenu dément tout enrichissement personnel « tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans les voitures », dit-il.

Christophe reconnaît qu'il aurait dû déclarer les sommes perçues. Déclarer aussi ses fils qui lui donnaient un coup de main de temps en temps. Et sa femme, qui a posté plus de trois cent annonces sur le site Le Bon Coin.

Mais sur l’escroquerie, il est catégorique : il n'a jamais voulu flouer qui que ce soit : "Je ne pouvais pas savoir que toutes ces voitures tomberaient en panne, ce sont des choses qui arrivent ".

Le prévenu est finalement condamné à un an de prison ferme et à deux ans de sursis. Il écope aussi de près de 14.000 euros de dommages et intérêts pour ses victimes et d'une interdiction définitive d'exercer dans le secteur du commerce automobile. Sa femme, qui comparaissait à ses côtés pour complicité de travail dissimulé a été relaxée.