Un an de prison ferme pour l'homme qui a séquestré sa femme à cause d'une machine à laver en Dordogne

Le tribunal correctionnel de Périgueux a condamné ce mercredi un homme de 44 ans à un an de prison ferme et trois ans de prison avec sursis pour menaces de mort et violences sur sa compagne. Il l'a retenu chez eux à Saint-Aulaye avant d'être arrêté par les militaires du GIGN ce lundi 9 mai.

L'homme qui a séquestré sa femme à St-Aulaye en Dordogne a été condamné à un an de prison ferme et trois ans avec sursis. Il a été jugé ce mercredi 11 mai en comparution immédiate au tribunal de Périgueux. L'ancien militaire de 44 ans a été arrêté lundi matin après une nuit sous tension. Il avait enfermé sa femme et avait menacé de faire exploser leur maison à cause d'une dispute sur du linge dans une machine à laver.

Une tronçonneuse, un couteau et des cocktails molotov

A l'audience, l'homme a reconnu les faits "je sais que je n'ai aucune excuse mais je voulais lui faire peur". Il a expliqué avoir "été vexé" par les remarques de cette compagne à cause d'une lessive "elle me fait toujours des reproches, ce n'est jamais assez bien" explique-t-il. Ce dimanche 8 mai, il a enfermé son épouse dans sa chambre, en bloquant la porte avec une armoire. Il a sorti une tronçonneuse, un couteau et des cocktails molotov avant de menacer de faire exploser leur maison.

La présidente lui a fait remarquer que "d'une simple histoire de lave-linge, on en arrive à appeler le GIGN". Les militaires de l'unité d'élite de Versailles ont été appelés en renfort par les gendarmes de Nontron dans la nuit de dimanche à lundi. En une quinzaine de minutes, ils ont réussi à interpeller cet homme qui n'avait jusqu'alors, qu'une seule mention sur son casier judiciaire.