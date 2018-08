L'homme qui a déclenché plusieurs départs de feu en Corrèze en fin de semaine dernière a été condamné à un an de prison ferme ce lundi à Brive.

Corrèze, France

Jugé en comparution immédiate, ce quadragénaire a écopé d'un an de prison ferme ce lundi. Peine prononcée par le tribunal correctionnel de Brive. La peine se divise en deux : six mois pour les trois incendies de Chartrier-Ferrière et d'Estivals la semaine dernière.

L'autre moitié de la peine correspond à la révocation du sursis après une condamnation en février dernier pour des faits similaires commis à l'été 2017.