Annecy, France

Le jeune chasseur qui avait tué un joggeur d'un balle dans la tête en décembre 2015 dans le bois de Quintal au pied du Semnoz (Haute-Savoie) est condamné à trois ans de prison dont un an ferme. Sa peine pourra être aménagée.

Le procès se tenait ce vendredi matin au tribunal correctionnel d'Annecy.

Le chasseur haut-savoyard, qui n'avait pas 20 ans au moment du drame, était jugé pour "homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence".

Ce 5 décembre 2015, il faisait partie d'un groupe de neuf chasseurs qui traquent le gros gibier. Quand ils aperçoivent un sanglier, le jeune chasseur tire sans plus de précaution et sans identifier sa cible. Il tue d'une balle en pleine tête Gäel Lavy, père de famille de Viuz la Chiesaz, un habitué des lieux pour y pratiquer balade et course à pied.