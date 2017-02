Un an de prison ferme pour le conducteur de 83 ans qui avait mortellement fauché un enfant de 2 ans et demi à Tours-Nord

L'homme de 83 ans qui avait renversé et tué un enfant de deux ans et demià Tours-Nord, le 1er janvier 2015, a donc été condamné à 1 an de prison ferme. C'est conforme aux réquisitions du procureur.

L'homme de 83 ans, habitant à Saint-Cyr-sur-Loire, auteur d'un accident mortel à Tours le 1er avril 2015. a donc été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel de Tours à 1 an de prison ferme. Lors de l'audience, le 18 janvier, le procureur avait requis 4 ans de prison, dont 3 avec sursis.

Une affaire qui avait fait grand bruit et suscité beaucoup d'émotion à l'époque.

A 9h20 ce matin là, sur l'avenue du Mans, en haut de la Tranchée, un garçon de deux ans et demi avait été tué, renversé alors qu'il traversait à un passage piéton avec son assistante maternelle. Le conducteur avait continué sa route. Il avait été arrêté et placé en garde à vue le lendemain, après un appel de sa femme à la police. Elle l'avait reconnu dans l'appel à témoins lancé dans les médias.