Un an de prison ferme pour le conducteur qui a tué et trainé un piéton sur 98 mètres près de Sedan

Un Ardennais de 54 ans a été condamné ce mardi devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières à trois ans de prison dont un an ferme pour homicide involontaire par conducteur en délit de fuite. Il purgera sa peine sous bracelet électronique chez lui. Le conducteur avait mortellement percuté un piéton à l'entrée de Noyers-Pont-Maugis près de Sedan le 28 mars vers 2h30 du matin. La victime âgée de 27 ans, alcoolisée et sous l'emprise de stupéfiant se trouvait au sol. Le chauffard avait trainé le jeune homme sur 98 mètres avant de prendre la fuite. Son véhicule a été confisqué, son permis de conduire annulé. Il devra attendre cinq ans avant de pouvoir le repasser.

Tout au long de son procès, cet intérimaire, cheveux gris et petites lunettes, n'a jamais réussi à expliquer son comportement le soir du drame alors qu'il n'avait pas bu selon lui. "Pourquoi ne pas avoir adapter votre vitesse ? Pourquoi ne pas avoir freiné ?", a asséné le président du tribunal. De l'autre côté du micro, le prévenu, très ému, d'une voix légère et peu audible tente de répondre. "Je pensais que c'était un scooter. Je ne voulais pas arrivé en retard au boulot", tente de justifier ce célibataire sans enfant. Il explique avoir eu la mâchoire cassé il y a longtemps lors d'un différend en voiture, raison pour laquelle il a peur de s'arrêter.

À aucun moment vous ne vous souciez de ce qu'il y a sous vos roues. C'est la base de la conduite - le président du tribunal au prévenu

Une peine "juste et équilibrée" pour les parties civiles

La peine prononcée ce mardi par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières est conforme aux réquisitions. À la sortie de l'audience, les avocats des parties civiles et de la défense sont du même avis. "Il faut retenir que c'est un immense gâchis : un jeune homme de 27 ans tué et un monsieur de 54 ans qui a sa vie dévastée. Pour mes clients de toute façon peu importe la peine, ils ne reverront jamais Anthony", souligne Agnès Le Borgne qui représente le frère, la sœur et la belle sœur de la victime. La défense indique qu'elle n'a pas l'intention de fait appel de ce jugement. "La peine la plus lourde qu'il aura a subir toute sa vie, c'est de devoir accepter ce qui s'est passé", ajoute Pauline Vidal l'avocate du prévenu.