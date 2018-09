Nancy, France

A l'énoncé du jugement, la famille et les amis de la victime, venus en nombre semblent effarés, seulement un an de prison ferme et trois avec sursis ! Même si le prévenu est allé directement en prison à l'issue de l'audience, la peine prononcée est loin de convaincre, Fabienne, la soeur de la victime qui ne peut retenir ses larmes "Il a commis un acte criminel, et je trouve qu'il pas été assez puni. Ma soeur est morte alors qu'elle se rendait au travail, lui a pris la route sous l'emprise du cannabis et de l'alcool, oui c'est un crime".

Un an ferme pour une vie, c'est rien, une amie de la victime

Les amis et collègues sont venus avec le portrait de la victime. Quelques semaines après le drame déjà, elles avaient organisé une marche blanche sur les lieux de l'accident pour exprimer leur colère. Hier, au tribunal, elles s'attendaient dont à une peine plus sévère d'où leur incompréhension à l'issue de l'audience "Je ne comprend pas" dit l'une d'elle "un an pour une vie c'est rien ! ", une autre amie en pleur réagit également "je le vois sortir, les mains menottées mais presque un sourire au lèvre, non vraiment, ça me choque"

Quelle est la juste peine ? Elsa Duflot, avocate du prévenu

Mais quelle serait alors la juste peine pour ce genre de drame s'interroge l'avocate du prévenu, Maître Elsa Duflot. Le jeune homme qu'elle défend est déjà marqué à vie par cet accident, à la barre, il s'est à nouveau excusé, inutile donc pour son avocate de le punir d'avantage "Une peine doit toujours être adaptée à la personnalité du prévenu et c'est la première fois que mon client se retrouve dans un tribunal, ses remords sont sincères, il a fait en sorte d'être présent pour le procès pour se retrouver face à la famille. C'est quelqu'un qui revient de très loin. Il a été hospitalisé pendant deux mois au centre psychiatrique de Nancy. Il était tellement effondré qu'on n'était même pas sûr de le voir assister au procès" .

Hormis la peine de prison, le jeune homme de 26 ans s'est vu annuler son permis et devra indemniser la famille de la victime.

Le parquet peut toujours faire appel du jugement...