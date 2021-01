Un an de prison ferme pour le frère de la gérante du César Palace après des soirées clandestines

Le tribunal correctionnel de Vienne a condamné ce vendredi après-midi la gérante de la discothèque Le César Palace de Grenay, en nord-Isère, et son frère, pour des fêtes clandestines organisées dans l'établissement. Ce dernier écopant d'un an de prison ferme.

L'audience avait eu lieu le 8 janvier dernier à Vienne. La gérante de la discothèque Le César Palace de Grenay et son frère ont été condamnés ce vendredi après-midi à des peines de prisons pour avoir organisé des soirées clandestines alors que les discothèques sont fermées depuis le premier confinement en mars 2020.

Le frère âgé de 20 ans, déjà connu de la justice et qui est apparu comme le principal organisateur de ces rendez-vous clandestins, écope d'un an de prison ferme et de 500 euros d'amende. Sa sœur, qui avait affirmé devant le tribunal n'être au courant de rien, écope quant à elle de 8 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende. Par ailleurs la société César Palace, en tant que personne morale, devra s'acquitter de 20 000 euros d'amende.

Une vingtaine de soirées

Pendants ces "réunions entre amis" qui l'ont dépassé, avait expliqué à l'audience le frère de la gérante, les boissons étaient payantes, en liquide. Il fallait se garer derrière la discothèque. Les photos étaient interdites. Pendant leur enquête les gendarmes ont relevé 22 pics de consommation d'électricité entre avril et novembre 2020. Des soirées qui auraient rassemblé entre 70 et 80 personnes et rapporté environ 1 500 euros chacune. Les gendarmes avaient eu la puce à l'oreille en octobre après un accident sur la route devant l'établissement.