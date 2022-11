Un an de prison ferme pour un Berrichon contrôlé en état d'ivresse pour la huitième fois

Direction la prison et un an ferme de détention pour un Vierzonnais contrôlé ivre au volant. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourges ce lundi.

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, il percuté une voiture en stationnement. Les policiers parviennent à le contrôler, le font souffler dans le ballon et le résultat est formel : le conducteur a plus de deux grammes d'alcool par litre de sang. Une nouvelle conduite en état d'ivresse, six mois après être sorti de prison pour des faits similaires.

Depuis 2006, c'est sa huitième condamnation pour alcool au volant.