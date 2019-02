Un an de prison ferme pour un conducteur auteur d'une agression sur une automobiliste à Nîmes

Un automobiliste alésien de 32 ans a été condamné à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Nîmes. Sa compagne et sa belle-sœur à 6 mois avec sursis pour violences en réunion. Le 11 janvier dernier, ils ont agressé une automobiliste sur la Nationale 106.

Nîmes, France

L'agression a eu lieu le 11 janvier dernier, vers 19h30 sur la Nationale 106 entre Nîmes et Alès. Ce soir là, une policière du commissariat de Nîmes rentre chez elle, après son service. Juste avant que la route ne repasse à une voie, elle double l'automobiliste qui la précède. Ce dernier, un Alésien de 32 ans, revient de Nîmes où il a passé la journée avec sa compagne, son bébé d'un mois et demi et sa belle-sœur. Il ne supporte pas d'être doublé, redouble la policière, lui fait une queue de poisson et bloque sa voiture contre la glissière de sécurité. La circulation a cette heure là est dense, il y a des bouchons.

"Il a visiblement pas apprécié. Il m'a obligé à me rabattre contre le rail de sécurité. Et puis, il est sorti de la voiture et là, j'ai compris que ça allait très mal se passer."

Le conducteur, puis les deux jeunes femmes qui l'accompagnent s'en prennent en effet à l'automobiliste. Coup de poing à la tempe, insultes, boucle d'oreille arrachée et plusieurs crachats, dont l'un dans la bouche de la policière. "Ça a eu pour effet de me stopper totalement. Je me suis reprise, je me suis approchée de la voiture et je lui ai dit qu'on allait se revoir au commissariat parce que j'étais fonctionnaire de police. Il m'a insultée et ils sont partis."

"J'ai compris que j'allais passer un sale moment quand je l'ai vu sortir" Copier

"Aujourd'hui, je me reconnais plus. J'ai peur."

Lors de l'audience, l'automobiliste et les deux femmes se défendent. "C'est elle qui m'a fait un doigt d'honneur en me doublant. Je voulais juste avoir des explications. C'est quand elle a donné une gifle à ma belle-sœur que j'ai craché sur elle." explique le conducteur.

La policière elle, estime qu'elle a pu s'en sortir parce qu'un couple d'automobiliste s'est arrêté et a tenté de s'interposer. Pour son avocat, Me Jean-François Corral, elle a eu raison de porter plainte :

"Il fallait le faire, pour elle et pour les autres. La différence entre ma cliente et ses agresseurs, c'est que eux sont des lâches et que elle, elle a fait preuve de courage."

Me Jean-François Corral, l'avocat de la policière Copier

Lors du procès, Me Marine Santimaria, l'avocate du conducteur et des deux jeunes femmes a tenté d'expliquer qu'il s'agissait d'une simple altercation entre automobilistes et que la policière aurait dû garder son sang-froid. "Un policier, même quand on ne porte pas l'uniforme, on ne se comporte pas comme ça". Pour elle, il n'y a pas eu d'outrage. Son client ne doit pas faire de prison.

Le procureur avait requis trois ans ferme pour le conducteur

Dans son réquisitoire, le procureur a dénoncé le comportement lâche des prévenus et ces violences de plus en plus banales sur la route. Il a demandé trois ans de prison ferme pour le conducteur, six mois ferme pour les deux jeunes femmes. Un an de prison ferme finalement pour le conducteur, mais sans maintien en détention, six mois de prison avec sursis pour sa compagne et sa belle-sœur. Ils devront en outre payer 2.500 euros de dommages et interêts à la policière pour préjudice moral.