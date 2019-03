Un an de prison ferme pour un jeune chauffard de Sorgues

À Sorgues, un jeune automobiliste de 20 ans est condamné à un an de prison ferme après avoir cumulé les infractions routières : excès de vitesse, conduite dangereuse, il a même foncé sur les gendarmes.

Sorgues, France

Un jeune habitant de Sorgues âgé de 20 ans a été incarcéré ce lundi après sa condamnation à deux ans de prison dont un an ferme pour des violences sur les gendarmes et de nombreuses infractions routières. Pendant deux nuits, les gendarmes ont tenté de l'interpeller, alors qu'il roulait à vive allure et qu'il cumulait les infractions routières.

Ce samedi soir, il a percuté le grillage d'une société, avant de foncer délibérément sur les militaires, qui sur le coup ne parviennent pas à le stopper, malgré l'utilisation d'une herse. Plus tard, ils réussissent à l'interpeller, le placent en garde à vue et lui saisissent son permis de conduire. Le jeune homme a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d'Avignon. Il est condamné à deux ans de prison dont un ferme, assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans et son permis de conduire est annulé.