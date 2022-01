Un an de prison ferme requis contre le responsable d'un accident mortel à Dijon

Deux ans de prison dont un année ferme pour un jeune conducteur de 24 ans qui a provoqué un accident mortel a Dijon. C'est la peine réclamée ce 5 janvier au tribunal de Dijon par le procureur de la République à l'encontre de Thomas , 24 ans. En juin dernier après avoir grillé deux feux rouges, il a percuté violement une voiture rue de Mirande, pas loin du centre-ville. La collision a fait 3 blessés et un mort: Enzo un jeune homme de 20 ans. France Bleu Bourgogne vous avait parlé de ce drame, la famille d'Enzo, ses amis avaient ensuite organisé une marche blanche pour réclamer justice et dénoncer les conduites dangereuses en ville. Ce mercredi 6 janvier 2022, ils sont face à celui qui a causé ce drame et il y a beaucoup d'émotions.

"On est une petite ville, je sais qui tu es et où tu es" lance le père d'Enzo à Thomas. L'ambiance est lourde, même si la salle est presque vide à cause des restrictions sanitaires, la soixantaine de personnes qui accompagnent la famille a dû rester à la porte. Dans la salle du tribunal, Il y a juste deux victimes, compagnons d'Enzo et les cinq membres de leur famille.

"Ma raison me dit que c'est moi, mais mon esprit bloque" - Thomas, 24 ans

Thomas, le responsable présumé reste droit dans sa doudoune et son masque noir, presque impassible. Il reconnaît ses torts. Il ne s'en souvient plus dit-il, mais des témoins affirment qu'il a grillé deux feux rouges avant de provoquer la collision mortelle. "Ma raison me dit que c'est moi qui l'ai fait, mais tout s'est brouillé dans ma tête, mon esprit bloque". Des fausses excuses pour les avocats des familles. Dans la salle, tout le monde pleure en silence et désapprouve en faisant "non" de la tête quand Thomas parle.

"Vous le détestez ? Je ne vais pas vous enlever ce droit" répond son avocate." Mais je ne veux pas qu'on le transforme en quelque chose qu'il n'est pas. Dans ce drame, il n'y a pas d'alcool, pas de drogues douces, et 12 points à son permis : ce n'est pas un chauffard." Soupirs dans l'assistance, la famille et les soutiens des victimes sont loin d'être convaincus. En plus des peines de prison, le procureur requiert une annulation du permis de conduire et l'interdiction de le repasser durant deux ans, ainsi que 2.000 euros d'amende. Le tribunal a mis sa décision en délibéré et rendra son jugement le 7 février à 13h30.