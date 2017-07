Un an de prison pour avoir volé des voitures et dérobé de la nourriture aux Restos du Cœur à Mayenne

Trois jeunes gens domiciliés à Mayenne sont impliqués dans cette affaire. Seul le majeur a été jugé.

Il a pris un an de prison pour une série de vols longue comme le bras. Ce garçon de 20 ans a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Laval. Il comparaissait notamment pour deux vols et pour plusieurs tentative de vols de voitures à Mayenne avec deux de ses copains de 16 et 17 ans. Mais les trois comparses ont aussi dérobé des objets dans des garages de particulier et volé du matériel sur des chantier.

Et ils se sont même attaqués aux locaux des Restos du Cœur où ils ont volé de la nourriture il y a 3 mois. A l'époque, le préjudice a été estimé à environ 150 euros. Le petit manège des trois jeunes durait depuis le mois d'avril. Ils ont finalement été interpellé par les gendarmes mercredi. Au total, 19 victimes ont été identifiées. Le plus âgé a été jugé ce vendredi en comparution immédiate.

Bilan : un an ferme et six mois avec sursis. Les deux mineurs sont convoqués devant le juge des enfants au mois de novembre.