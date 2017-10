Un an de prison ferme pour le corbeau de l'affaire "Lucas Tronche"

Un an de prison ferme, le tribunal correctionnel de Nîmes vient de condamner Simon Robbes, le corbeau de l'affaire "Lucas Tronche". Cet homme avait envoyé 11 lettres aux parents de Lucas Tronche, disparu de Bagnols sur Cèze en mars 2015.

Un an de prison ferme plus un an de prison avec sursis, le tribunal correctionnel de Nîmes n'a qu'à moitié suivi le procureur de la République qui avait requis 2 années d'emprisonnement à l 'encontre de Simon Robbes. L'homme avait envoyé 11 lettres aux parents de Lucas Tronche, adolescent disparu de Bagnols sur Cèze en mars 2015.

Des courriers qui au début se voulaient plutôt bienveillants, Lucas est vivant et va bien écrivait-il en substance. Mais, au fil du temps, les lettres avaient changé de ton : elles mettaient en doute la qualité de l'enquête, reprochaient le côté trop spectaculaire des recherches et laissaient même entendre que Lucas refusait de revoir ses parents.

Outre cette peine de prison, Simon Robbes est condamné à une obligation de soins ainsi qu'à l'euro symbolique de dommages et intérêts pour les parents de Lucas Tronche. De plus, il a interdiction d'entrer en relation avec les victimes.